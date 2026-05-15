Україна стала фіналістом Євробачення-2026

У четвер, 14 травня, на сцені арени Wiener Stadthalle у Відні відбувся другий півфінал Євробачення-2026, за результатами якого визначили останніх фіналістів ювілейного конкурсу. Серед тих, хто продовжить боротьбу за перемогу, — і представниця України, співачка LELÉKA.

Грандфінал конкурсу пройде вже 16 травня.

Хто пройшов до фіналу

У другому півфіналі за місце у фіналі боролися 15 країн. За підсумками голосування путівки до вирішального етапу отримали:

Україна

Болгарія

Норвегія

Австралія

Румунія

Мальта

Кіпр

Албанія

Данія

Чехія

Автоматично до фіналу також потрапили представники країн "Великої п’ятірки" та країни-господарки конкурсу — Австрії. Цього вечора свої номери поза конкурсом представили артисти з Великої Британії, Франції та Австрії.

Шоу, жарти ведучих і яскраві постановки

Другий півфінал традиційно поєднав конкурсні виступи із розважальними номерами та гумором ведучих. Цьогоріч шоу провели австрійська телеведуча та співачка Вікторія Сваровскі і актор Міхаель Островскі, який уже встиг стати героєм мемів серед фанатів конкурсу.

Відкрив півфінал драйвовий виступ Болгарії — співачка DARA представила енергійну композицію "Bangaranga" із яскравою хореографією та атмосферою музичного кліпу.

Серед найбільш обговорюваних номерів вечора також були:

чуттєва балада "Just Go" від Азербайджану;

глем-роковий виступ Румунії;

атмосферна композиція "Mother Nature" від Люксембургу;

емоційний номер Чехії серед дзеркальних декорацій;

запальна "Paloma Rumba" від Вірменії;

ефектний виступ Швейцарії, де співачка Veronica Fusaro співала, будучи підвішеною на мотузках;

гарячий танцювальний номер Кіпру.

Окрему увагу глядачів привернули Данія та Норвегія, які зробили ставку на емоційний поп-рок і яскраві сценічні образи.

Емоційний виступ України

Представниця України LELÉKA виступила під 12-м номером із оновленою версією пісні "Ridnym". Постановку доповнило живе звучання бандури у виконанні музиканта Ярослав Джусь.

Номер українки став одним із найемоційніших за вечір. Артистка зберегла головний акцент композиції — тему зв’язку з рідним домом і корінням — та вразила глядачів сильним живим вокалом. Після виступу зал зустрів українську делегацію гучними оваціями, а соцмережі швидко заповнили реакції фанатів конкурсу.

Уже 16 травня у Відні відбудеться грандфінал Євробачення-2026, де 26 країн змагатимуться за головний трофей конкурсу. Серед фаворитів букмекерів після другого півфіналу залишаються Україна, Норвегія, Австралія та Кіпр.

