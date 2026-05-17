В ЕС изменили правила въезда для собак и кошек: какие документы нужно иметь

С 22 апреля 2026 г. в странах Европейского Союза вступили в силу обновленные правила некоммерческой перевозки домашних животных из третьих стран. В Госпродпотребслужбе пояснили, что базовые требования для ввоза животных в ЕС остались неизменными, однако ряд процедур были уточнены и детализированы.

Какие требования остаются обязательными

Для ввоза домашних животных в страны Евросоюза владельцы и в дальнейшем должны соблюдать основные правила.

Микрочипирование

Животное должно быть идентифицировано микрочипом международного образца.

Вакцинация против бешенства

Прививка должна действовать на момент путешествия и должным образом внести в документы.

Тест на антитела к бешенству

Для большинства третьих стран, среди которых и Украина, остается обязательным тест на титры антител к бешенству, подтверждающий достаточный уровень защиты животного.

Международный ветеринарный сертификат

Для пересечения границы необходимо оформить международный ветеринарный сертификат в отделе пограничного инспекционного контроля Госпродпотребслужбы.

Что изменили новые правила

Обязательно указание владельца

Теперь в ветеринарном сертификате обязательно указывается именно владелец животного, даже если перевозку осуществляет другое уполномоченное лицо. В ведомстве объясняют, что это поможет избежать возможных злоупотреблений.

Перевозка уполномоченным лицом

Животное может сопровождать другой человек только при условии, что его поездка совершается не позднее чем за пять дней до или после поездки владельца.

Для собак, кошек, хорьков и птиц также необходимо добавлять письменную декларацию с указанием, кто именно сопровождает животное - владелец или уполномоченное лицо. Если эти требования не выполнены, перевозка будет считаться коммерческой.

Новые требования к тесту на антитела

Обновленные правила четко определяют срок действия результатов теста на титры антител к бешенству – анализ должен быть сделан не менее чем за 90 дней до выдачи ветеринарного сертификата.

Ранее в документах использовалась формулировка "три месяца", что могло повлечь за собой неоднозначную трактовку.

Обновленные формы документов

ЕС также утвердил новые формы ветеринарных сертификатов и сопроводительных деклараций по перевозке домашних животных.

Отдельные правила для домашних птиц

Для домашних птиц ввели дополнительное требование: владелец должен подать право на место дальнейшего содержания птиц по прибытии в страну назначения, в частности с указанием условий изоляции. Этот документ прилагается к ветеринарному сертификату.

Для собак, кошек и хорьков будет действовать переходный период до 31 марта 2027, если сертификаты были оформлены до 1 октября 2026 года.

Для домашних птиц останутся сертификаты, выданные до 1 октября 2026 года.

