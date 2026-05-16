Дружественные и умные: кинологи назвали оптимальную 'семейную' породу

Выбор собаки должен соответствовать образу жизни владельца, ведь разные породы существенно отличаются по темпераменту, уровню энергии и потребностям. Лабрадоры традиционно считаются одними из самых популярных семейных собак благодаря своей доброжелательности, социальности и высокому интеллекту.

В то же время кинолог Уилл Атертон в своем TikTok предложил альтернативу — венгерскую визу. По его словам, эта порода не менее умна и ласкова, однако значительно энергичнее и требовательнее к активности.

Эксперт отметил, что многим людям нравится идея иметь лабрадора, но иногда они ищут "нечто более динамичное и выразительное". Именно поэтому, по его словам, часть владельцев обращает внимание на визу как на более оживленную альтернативу.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Чем особая венгерская виза

Кинолог пояснил, что виза принадлежит к охотничьим породам, исторически используемым для поиска и апорта добычи. Такие собаки нуждаются в значительных физических нагрузках, регулярных прогулках и структурированном обучении.

Из-за сильной привязанности к человеку их часто называют "собаками-липучками" - они стремятся постоянно быть рядом с владельцем.

По словам Атертона, у визла тот же уровень интеллекта и мотивации, который ценят в лабрадорах, но отличается большей "интенсивностью" характера и высоким энергетическим потенциалом.

Важная оговорка

Специалист отметил, что эта порода подходит не всем. Без достаточной физической и умственной нагрузки собака может проявлять деструктивное поведение.

Поэтому перед выбором визы он советует объективно оценить свой образ жизни и готовность обеспечить животному необходимые условия для развития и активности.

Напомним, мы уже писали, как понять, что собака испытывает боль.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!