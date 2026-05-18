Як знайти кліща за допомогою телефону: простий лайфхак
Після прогулянки з собакою багато власників уважно оглядають шерсть улюбленця, щоб переконатися, що тварина не принесла додому кліща. Полегшити цей процес може звичайний смартфон — без складних програм чи спеціального обладнання.
Як повідомляє GRY-Online, для цього достатньо скористатися застосунком типу "Лупа". На iPhone він уже встановлений за замовчуванням, а користувачам Android потрібно лише завантажити подібний додаток із перевіреного джерела.
Головний секрет полягає у використанні функції інверсії кольорів. Спеціальний фільтр змінює зображення на екрані таким чином, що навіть маленьких або світлих кліщів у шерсті собаки стає значно легше помітити.
Завдяки цьому огляд тварини після прогулянки займає менше часу та не перетворюється на виснажливий пошук.
Як увімкнути функцію на iPhone:
- відкрийте застосунок "Лупа";
- натисніть на значок налаштувань у правому нижньому куті;
- у списку параметрів знайдіть розділ "Фільтри";
- додайте фільтри на головну панель за допомогою кнопки "+";
- після цього активуйте режим інверсії кольорів.
Після ввімкнення фільтра камера допоможе швидше виявити кліща на шерсті собаки навіть у важкодоступних місцях.
