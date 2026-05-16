Як військовому ініціювати проходження ВЛК: пояснення юриста

Військовослужбовці мають право самостійно ініціювати проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), якщо у них виникають проблеми зі здоров’ям. У такому випадку необхідно подати відповідний рапорт і пройти медичне обстеження, після чого може бути призначена ВЛК.

Про це повідомляють "Юристи.UA". Військово-лікарська комісія є обов’язковою процедурою як для військовозобов’язаних цивільних, так і для діючих військовослужбовців. Водночас для військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, щорічна ВЛК не є обов’язковою.

При цьому військовослужбовець має право ініціювати її проходження самостійно — зокрема у випадках погіршення стану здоров’я.

Як розпочати процедуру

Юристи пояснюють, що першим кроком має бути рапорт на лікування та обстеження. Саме з цього починається процедура направлення на ВЛК.

Юрист Владислав Дерій зазначив, що у разі проблем зі здоров’ям військовому варто:

"подати письмовий рапорт про погіршення стану здоров’я та направлення на стаціонарне обстеження, а після цього — на військово-лікарську комісію".

Додаткові роз’яснення

Юристи також наголошують, що навіть якщо проходження ВЛК затягується через додаткові медичні обстеження, це не вважається порушенням правил військового обліку. Однак у такому випадку військовий повинен повідомити територіальний центр комплектування та надати підтверджувальні документи.

