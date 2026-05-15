Допомога на поховання пенсіонера: скільки виплачує держава

Розмір такої виплати визначається залежно від закону, за яким людині була призначена пенсія. Якщо пенсіонер отримував пенсію відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", допомога на поховання становить двомісячний розмір пенсії, яку людина отримувала на момент смерті.

Про це повідомляє ПФУ. Якщо ж пенсія була призначена за військовим законодавством — відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" — виплата становить три місячні пенсії.

При цьому мінімальна сума не може бути меншою за п’ятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Наразі це 16 640 гривень.

У яких випадках допомога не надається

Допомога на поховання не виплачується, якщо пенсіонер перебував на повному державному утриманні, а витрати на поховання були покриті за рахунок бюджетних коштів установи, де настала смерть.

Які документи потрібні

Для отримання виплати необхідно подати:

паспорт та ідентифікаційний код;

заяву на отримання допомоги;

документ про смерть (витяг із ДРАЦС або довідку);

свідоцтво про смерть;

банківські реквізити заявника.

У разі смерті за кордоном подається свідоцтво про смерть або інший офіційний документ іноземної держави, що підтверджує факт смерті. Такі документи мають бути належним чином легалізовані.

Важливі умови оформлення

У Пенсійному фонді наголосили, що строк звернення за допомогою на поховання не обмежується.

Водночас подати заяву можна лише особисто — під час звернення до органів ПФУ за екстериторіальним принципом.

