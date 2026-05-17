Підйомна допомога військовослужбовцям: хто має право отримати та за яких умов

Міністерство оборони України в межах проєкту "Гід із соцзабезпечення" пояснило порядок нарахування підйомної допомоги військовослужбовцям, які переїжджають до нового місця служби. Йдеться про умови отримання виплат, їхній розмір та процедуру оформлення.

Про це повідомляє Міноборони. Підйомна допомога — це одноразова виплата, яку держава надає військовим у разі переведення в інший населений пункт. Окрім неї, передбачені також добові за час перебування в дорозі для військовослужбовця та членів його сім’ї, які переїжджають разом із ним. Порядок регулюється наказом Міноборони №45 від 5 лютого 2018 року (у чинній редакції від 1 листопада 2024 року).

Хто має право на виплату

Отримати підйомну допомогу можуть військовослужбовці, які проходять:

службу за контрактом;

кадрову військову службу;

службу за призовом осіб офіцерського складу.

Водночас мобілізовані військові та військові базової служби права на ці виплати не мають.

У яких випадках призначається допомога

Виплата передбачена у разі переїзду до іншого населеного пункту, зокрема при:

призначенні на нову посаду;

направленні на навчання у військовий заклад строком від 6 місяців (без збереження посади);

передислокації частини або підрозділу;

поверненні з відрядження з подальшим призначенням в інший населений пункт;

переведенні між підрозділами, розташованими у різних населених пунктах;

переході з інших військових формувань до ЗСУ;

поверненні після служби або навчання за кордоном.

Не виплачується допомога у випадках короткострокового навчання (до 6 місяців), а також якщо після навчання військовий залишається служити в тому ж населеному пункті.

Розмір виплат

Підйомна допомога складається з двох частин:

100% місячного грошового забезпечення — на самого військовослужбовця;

— на самого військовослужбовця; 50% грошового забезпечення — на кожного члена сім’ї, який переїхав разом.

Добові виплачуються за кожен день у дорозі за наявності проїзних документів. День вибуття та день прибуття враховуються окремо. За відсутності квитків — нараховується одна доба.

Загалом виплати можуть нараховуватися не більше ніж за два переїзди на рік.

Хто враховується як член сім’ї

До розрахунку входять:

дружина або чоловік (за умови офіційного шлюбу до моменту переїзду);

діти, у тому числі усиновлені (неповнолітні або з інвалідністю);

непрацездатні батьки або батьки/усиновителі другого з подружжя.

Якщо обоє з подружжя — військовослужбовці, кожен отримує виплату окремо, а допомога на сім’ю нараховується лише одному з них за вибором.

Читайте також: Якою буде пенсія при стажі у 40-45 років: пояснення ПФУ

Як отримати підйомну допомогу

Процедура оформлення передбачає кілька кроків:

Після прибуття на нове місце служби подати рапорт командиру. Командир видає наказ про виплату (за потреби може бути створена комісія для підтвердження переїзду сім’ї). Виплату здійснює нова військова частина. Звернутися за допомогою можна протягом трьох років з моменту виникнення права.

Підйомна допомога та добові виплачуються на підставі наказу командира військової частини та підтверджують державну підтримку військових під час зміни місця служби.

Нагадаємо, ми вже писали, якою буде пенсія при стажі у 37 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!