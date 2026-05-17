Які дизельні автомобілі найпопулярніші в Україні: названо топ моделей

Упродовж минулого місяця українці зареєстрували близько 5 тисяч легкових автомобілів із дизельними двигунами. Порівняно з квітнем 2025 року попит на дизельні авто знизився на 12%. Із загальної кількості зареєстрованих машин 1,2 тисячі припали на нові автомобілі, що на 2% більше, ніж торік.

Про це повідомили в УкрАвтопром.Водночас 3,8 тисячі становили вживані авто, ввезені з-за кордону, і цей показник скоротився на 16%.

Серед нових дизельних моделей найбільш популярним став Renault Duster. Українські водії традиційно обирають цю модель через її практичність, надійність та адаптованість до місцевих доріг.

До п’ятірки найпопулярніших нових дизельних авто також увійшли:

Volkswagen Touareg — 107 авто;

Volkswagen Tiguan — 84 авто;

Škoda Kodiaq — 70 авто;

Toyota Land Cruiser Prado — 58 авто.

У сегменті імпортованих вживаних дизельних машин лідером став Renault Mégane, популярність якого пояснюють насамперед доступною вартістю.

Також до ТОП-5 увійшли:

Nissan Qashqai — 279 авто;

Škoda Octavia — 251 авто;

Volkswagen Passat — 203 авто;

Hyundai Santa Fe — 159 авто.

