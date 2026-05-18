Армія рф атакувала житловий квартал Дніпра: 18 людей поранено, серед них діти (фото, відео)

У ніч на 18 травня російські війська здійснили ракетний удар по житловому району Дніпра. Унаслідок атаки постраждали 18 людей, серед яких двоє дітей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровська обласна військова адміністрація Олександр Ганжа. За його словами, російські сили завдали удару ракетами по житловому кварталу міста. Після вибухів мешканців закликали залишатися в укриттях через загрозу повторних атак.

Дніпро перебував під масованим обстрілом із вечора. Спочатку росіяни атакували місто ударними безпілотниками, а близько 02:30 застосували балістичні та крилаті ракети. Спершу повідомлялося про трьох постраждалих. Один чоловік був госпіталізований у стані середньої тяжкості, ще двоє людей проходили амбулаторне лікування.

Згодом кількість поранених зросла до дев’яти, а вранці очільник ОВА уточнив, що внаслідок удару травмовано вже 18 людей. Серед постраждалих — 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Дітям надали амбулаторну допомогу. Ще восьмеро постраждалих — четверо жінок і четверо чоловіків — перебувають у лікарнях. За оцінками медиків, їхній стан залишається середньої тяжкості.

