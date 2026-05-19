Ожидается магнитная буря красного уровня: прогноз на 19 мая

Уровень геомагнитной активности оценивается по планетарному К-индексу в диапазоне от 0 до 9: показатели от 5 и выше соответствуют сильным магнитным бурям. Во вторник, 19 мая, прогнозируется повышенная солнечная активность с К-индексом 5,3 (красный уровень).

Это означает сильную магнитную бурю, которая может влиять на самочувствие людей и вызывать дискомфорт у метеочувствительных людей. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури возникают из-за мощных вспышек на Солнце, во время которых в космос выбрасываются заряженные частицы – протоны и электроны. Достигая магнитного поля Земли, они взаимодействуют с ним и влекут за собой колебания, которые и называют геомагнитными бурями.

Интенсивность таких явлений измеряют по К-индексу. Значения от 1 до 4 обычно считаются слабыми и малозаметными. Начиная с уровня 5 бури классифицируются как сильные и могут влиять как на самочувствие людей, так и на работу связи, спутниковых систем, радиосигналов и навигации. При высокой активности (К-индекс 7–8) в небе даже могут появляться полярные сияния.

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

При геомагнитных колебаниях у части людей возможны головные боли, усталость, перепады давления или раздражительность. Специального лечения нет, однако симптомы обычно можно облегчить привычными средствами и коррекцией режима.

Как легче перенести магнитные бури

Рекомендуется соблюдать стабильный режим сна и питания, избегать переутомления и стрессов. Следует уменьшить потребление кофе, жирной и соленой пищи, а также алкоголя, а пить больше воды и травяных чаев. Умеренные прогулки на свежем воздухе и легкая физическая активность могут улучшить самочувствие, но без чрезмерных нагрузок. Людям с хроническими заболеваниями советуют иметь под рукой необходимое лекарство и больше отдыхать.

