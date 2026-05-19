Очікується магнітна буря червоного рівня: прогноз на 19 травня

Рівень геомагнітної активності оцінюється за планетарним К-індексом у діапазоні від 0 до 9: показники від 5 і вище відповідають сильним магнітним бурям. У вівторок, 19 травня, прогнозується підвищена сонячна активність із К-індексом 5,3 (червоний рівень).

Це означає сильну магнітну бурю, яка може впливати на самопочуття людей і викликати дискомфорт у метеочутливих. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі виникають через потужні спалахи на Сонці, під час яких у космос викидаються заряджені частинки — протони та електрони. Досягаючи магнітного поля Землі, вони взаємодіють із ним і спричиняють коливання, які й називають геомагнітними бурями.

Інтенсивність таких явищ вимірюють за К-індексом. Значення від 1 до 4 зазвичай вважаються слабкими та малопомітними. Починаючи з рівня 5, бурі класифікуються як сильні та можуть впливати як на самопочуття людей, так і на роботу зв’язку, супутникових систем, радіосигналів і навігації. За високої активності (К-індекс 7–8) у небі навіть можуть з’являтися полярні сяйва.

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Під час геомагнітних коливань у частини людей можливі головний біль, втома, перепади тиску чи дратівливість. Спеціального лікування не існує, однак симптоми зазвичай можна полегшити звичними засобами та корекцією режиму.

Як легше перенести магнітні бурі

Рекомендується дотримуватися стабільного режиму сну й харчування, уникати перевтоми та стресів. Варто зменшити споживання кави, жирної й солоної їжі, а також алкоголю, натомість пити більше води та трав’яних чаїв. Помірні прогулянки на свіжому повітрі та легка фізична активність можуть покращити самопочуття, але без надмірних навантажень. Людям із хронічними захворюваннями радять мати під рукою необхідні ліки та більше відпочивати.

