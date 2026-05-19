Російська армія атакувала Харків дронами: пошкоджено будинки, троє поранених (фото)

У ніч проти 19 травня російські війська здійснили атаку дронами по Холодногірському та Новобаварському районах Харкова. Внаслідок ударів спалахнули пожежі, пошкоджено понад 25 житлових будинків, є постраждалі.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За словами Синєгубова, влучання ворожих БпЛА зафіксували у двох районах міста. Терехов уточнив, що один із дронів поцілив по об’єкту цивільної інфраструктури в Новобаварському районі, через що виникла пожежа.

На місцях ударів оперативно почали працювати рятувальники та інші профільні служби. Інформацію щодо руйнувань і кількості постраждалих уточнювали.

Близько п’ятої ранку російські війська завдали повторного удару по Новобаварському району. Унаслідок атаки загорілися два приватні будинки, ще понад десять осель отримали пошкодження.

"З одного будинку вдалося врятувати двох людей. Ймовірно, під завалами може перебувати ще одна людина, тривають пошуково-рятувальні роботи", — повідомив Терехов.

Читайте також: Росія атакувала Одесу: пошкоджено житлові будинки, двоє загиблих та 15 поранених (фото, відео)

За даними ОВА, постраждали 47-річний чоловік і 50-річна жінка. Чоловік отримав поранення уламками скла, а жінка пережила гостру стресову реакцію. Пізніше мер Харкова уточнив, що загалом внаслідок двох атак по Новобаварському району травм зазнали троє людей. Пошкоджено щонайменше 25 приватних будинків і одну багатоповерхівку.

Нагадаємо, армія рф здійснила масовану комбіновану атаку на Київщину.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!