Российская армия атаковала Харьков дронами: повреждены дома, трое раненых (фото)

В ночь на 19 мая российские войска совершили атаку дронами по Холодногорскому и Новобаварскому районам Харькова. В результате ударов вспыхнули пожары, повреждены более 25 жилых домов, есть пострадавшие.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов, начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов. По словам Синегубова, попадания вражеских БПЛА зафиксировали в двух районах города. Терехов уточнил, что один из дронов попал по объекту гражданской инфраструктуры в Новобаварском районе, из-за чего возник пожар.

На местах ударов оперативно заработали спасатели и другие профильные службы. Информацию о разрушениях и количестве пострадавших уточняли.

Около пяти утра российские войска нанесли повторный удар по Новобаварскому району. В результате атаки загорелись два частных дома, еще более десяти домов получили повреждения.

"Из одного дома удалось спасти двух человек. По всей вероятности, под завалами может находиться еще один человек, продолжаются поисково-спасательные работы", — сообщил Терехов.

По данным ОВА, пострадали 47-летний мужчина и 50-летняя женщина. Мужчина получил ранение обломками стекла, а женщина пережила острую стрессовую реакцию. Позже мэр Харькова уточнил, что в результате двух атак по Новобаварскому району травм получили три человека. Повреждены по меньшей мере 25 частных домов и одна многоэтажка.

