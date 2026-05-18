Что будет с тарифами на коммуналку с 1 июня: украинцам обнародовали стоимость

В Украине в ближайшее время не ожидается изменения тарифов на электроэнергию для населения. С начала июня украинцы и дальше будут платить 4,32 грн за 1 кВт·ч.

Кабинет Министров принял решение сохранить действующую стоимость электроэнергии для бытовых потребителей как минимум до 31 октября 2026 года, поэтому тариф будет оставаться стабильным в течение этого периода. Об этом пишет sud.ua.

Не планируется пересмотр и цены на газ для клиентов "Нафтогаза". Для бытовых потребителей она зафиксирована на уровне 7,96 грн за кубометр и будет действовать с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года.

В то же время тарифы на водоснабжение остаются разными в зависимости от региона. Единой стоимости по стране нет, поскольку цены устанавливают либо местные органы власти, либо Национальная комиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Актуальные тарифы потребители могут узнать на сайтах местных водоканалов или официальных сообщений общин.

