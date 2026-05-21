Российская армия атаковала Днепр: есть попадания в жилой дом, ранена женщина (фото)

Российские войска нанесли очередной удар по Днепру, в результате атаки пострадала 58-летняя женщина. По его словам, медики оказали пострадавшую помощь на месте.

Госпитализация ей не понадобилась — женщина будет проходить лечение амбулаторно. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Также в результате обстрела получила повреждения квартира на пятом этаже многоэтажки. Взрывная волна повредила и соседние дома – у них выбиты окна.

Напомним, армия РФ совершила массированную комбинированную атаку на Киевщину.

