С каким долгом за коммуналку можно потерять субсидию в 2026 году

Украинские домохозяйства могут лишиться права на жилищную субсидию из-за задолженности за коммунальные услуги. Причем для этого не нужны большие суммы достаточно даже относительно небольшого долга.

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. В 2026 году субсидию могут не назначить или прекратить ее выплату, если задолженность за жилищно-коммунальные услуги не погашается более трех месяцев и превышает 680 грн (40 тысяч рублей).

Чтобы избежать потери помощи, гражданам советуют обращаться к поставщикам услуг для заключения договора о реструктуризации долга или его поэтапного погашения.

Читайте также: Изменится ли сумма субсидии из-за отсутствия отопления

Другие причины отказа в субсидии

Кроме наличия долгов, в 2026 году субсидию также могут не назначить в следующих случаях:

если ранее полученную субсидию не вернули в установленные сроки;

если совершеннолетние члены домохозяйства находились за границей более 60 дней в течение года;

если трудоспособные лица не работают, получают доход ниже минимальной зарплаты или не платят ЕСВ (кроме отдельных категорий, включая студентов и получателей социальных пенсий);

если в течение года произведена покупка товаров или услуг на сумму свыше 50 тыс. грн (за исключением отдельных случаев, например расходов на лечение);

если есть значительные финансовые сбережения (депозиты свыше 100 тыс. грн. или покупка валюты на сумму свыше 50 тыс. грн. в год);

если есть задолженность по уплате алиментов более трех месяцев;

если у домохозяйства более одного жилья (с определенными исключениями для временно оккупированных территорий и сельской местности);

если в собственности есть жилье большой площади (свыше 130 кв. м для квартиры или более 230 кв. м для дома), за исключением отдельных социальных категорий;

если в собственности есть автомобиль в возрасте до 5 лет или более одного авто в возрасте до 15 лет.

Таким образом, правила назначения субсидий остаются достаточно жесткими и учитывают не только доходы, но и имущественное и финансовое состояние семьи.

Напомним, мы уже писали, какой будет стоимость света с 1 мая.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!