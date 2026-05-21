Встреча Путина и Си Цзиньпина в Пекине: о чем говорили

Лидеру Кремля Владимиру Путину не удалось получить от главы КНР Си Цзиньпина окончательную поддержку строительства нового масштабного газопровода в Китай. В ходе переговоров Путин рассчитывал убедить китайскую сторону согласовать реализацию проекта "Сила Сибири-2".

Об этом сообщает The Washington Post. Речь идет о газопроводе, который должен ежегодно транспортировать в Китай около 50 млрд кубометров российского газа. Однако встреча не принесла Москве ожидаемого результата.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что в настоящее время конкретных сроков запуска проекта нет.

По его словам, стороны якобы уже достигли общего понимания основных параметров "Силы Сибири-2", а также маршрута и принципов строительства. В то же время, отдельные вопросы еще остаются предметом согласования.

Аналитики обращают внимание, что в России все больше озабочены ролью Китая в поставке компонентов для украинских беспилотников. Именно эти поставки, как отмечается, помогли Украине значительно нарастить производство дронов за последний год, хотя сама РФ также зависит от китайских технологий и комплектующих.

В ходе переговоров Си Цзиньпин и Владимир Путин также выступили с общей критикой политики США, осудив одностороннюю гегемонию и подтвердив намерение углублять стратегическое партнерство между Китаем и Россией.

Напомним, несмотря на санкции США, Китай продолжает поставлять россии и Ирану детали в Шахеды.

