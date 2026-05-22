Чому можуть не призначити пенсію: пояснення ПФУ

Розмір пенсії за віком в Україні залежить від двох ключових факторів — віку виходу на пенсію та наявного страхового стажу. Водночас у деяких випадках Пенсійний фонд може відмовити в її призначенні, якщо не дотримані встановлені вимоги.

За даними ПФУ, у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Для інших вікових категорій встановлені такі мінімальні вимоги: у 63 роки — не менше 23 років страхового стажу; у 65 років — не менше 15 років страхового стажу.

У Пенсійному фонді уточнюють: якщо людина досягла 60 років у 2026 році, але має менше ніж 33 роки стажу, вона зможе оформити пенсію пізніше — у 63 роки (у 2029 році), за умови наявності щонайменше 25 років страхового стажу.

Водночас призначення пенсії може бути відкладене або відхилене з кількох типових причин. Найпоширеніші з них — недостатній страховий стаж або неможливість його підтвердження через відсутність записів чи архівних даних. Також проблеми виникають через помилки в документах (розбіжності в іменах або датах), неповний пакет документів або подання недостовірної інформації.

