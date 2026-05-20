Економічні та якісні: названо топ японських гібридів, які витрачають мало палива

Гібридні автомобілі вирізняються високою ефективністю завдяки поєднанню рекуперації енергії та автоматичному вимиканню двигуна під час зупинок. За даними досліджень Consumer Reports, такі моделі в середньому споживають приблизно на 40% менше пального, ніж традиційні бензинові авто.

Японські виробники роками вдосконалювали гібридні технології, що дозволило досягти високих показників економічності та надійності, підтверджених реальними дорожніми випробуваннями. Про це повідомляє Slash Gear.

Легендарний хетчбек

Однією з найекономічніших моделей залишається Toyota Prius LE з переднім приводом, яка демонструє витрату пального близько 4,1 л/100 км. Версії з 19-дюймовими колесами споживають трохи більше — від 4,5 до 4,8 л/100 км. Автомобіль оснащений 2,0-літровим двигуном у поєднанні з електромотором загальною потужністю 194 к.с.

Реальні тести Edmunds зафіксували витрату на рівні 4,5 л/100 км у змішаних умовах. За оцінками RepairPal, модель входить до десятки найнадійніших серед середньорозмірних авто.

Динамічні седани

Honda Civic Hybrid поєднує динамічність керування з низькою витратою пального — близько 4,8 л/100 км. Завдяки високому крутному моменту модель зберігає хорошу продуктивність навіть при економному споживанні. У рейтингах RepairPal вона посідає третє місце за надійністю серед компактних автомобілів.

Для тих, кому потрібен більший простір, оптимальним вибором може стати Honda Accord Hybrid. У топових комплектаціях середня витрата становить близько 4,9 л/100 км, а потужність силової установки сягає 204 к.с. Модель також входить до числа лідерів за надійністю у своєму класі.

Практичні кросовери

Серед кросоверів увагу привертає Toyota Corolla Cross Hybrid із середньою витратою близько 5,6 л/100 км. Усі версії моделі мають систему повного приводу. Під час тестів Edmunds реальне споживання становило близько 5,1 л/100 км.

У преміальному сегменті представлений Lexus UX 300h, який витрачає приблизно 5,5 л/100 км. Високі оцінки JD Power підтверджують його надійність, а спільна технічна база з Prius додає моделі додаткової стабільності та передбачуваності в експлуатації.

