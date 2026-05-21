Варто були уважним: де може сховатись кліщ на тілі та як його не прогавити

Більшість людей дотримується простого правила після прогулянки в парку чи лісі: повернувся додому — швидко оглянув себе на наявність кліщів. Але інфекціоністи наголошують, що поверхневого погляду в дзеркало недостатньо. Кліщі — досить "підступні" паразити, які обирають для присмоктування теплі, вологі та малопомітні ділянки тіла.

Фахівці радять звертати особливу увагу на кілька прихованих зон.

Волосяна частина голови та ділянка за вухами

Кліщі можуть потрапляти на тіло зверху або повзти вгору по одягу. У волоссі їх складно виявити, тому важливо не лише оглянути, а й акуратно промацати шкіру голови. Окремо варто перевірити зону за вухами — її часто пропускають.

Пахви та область під грудьми

Ці ділянки мають тонку шкіру, високу температуру та добре кровопостачання, що робить їх зручними для паразита.

Пупок

Невелика та заглиблена зона, куди рідко заглядають під час самоогляду. Саме тут кліщ може тривалий час залишатися непоміченим.

Пахова зона та складки шкіри

Кліщі легко знаходять місця з тонкою шкірою та захищені ділянки. Нижня білизна не є для них перешкодою — вони можуть проникати під неї й закріплюватися в складках.

Підколінні зони та між пальцями ніг

У цих місцях тепло, волого й часто важко помітити дрібного паразита. Особливо уважно варто оглядати шкіру між пальцями, якщо ви були у відкритому взутті або босоніж.

Щоб мінімізувати ризик, інфекціоністи радять після прогулянки дотримуватися простої послідовності:

● прийняти душ одразу після повернення — вода може змити кліщів, які ще не встигли закріпитися;

● провести ретельний огляд тіла, бажано з використанням дзеркала або допомоги близьких, рухаючись від ніг до голови;

● випрати одяг і, за можливості, пропрасувати його, щоб зменшити ризик потрапляння кліщів у житло.

Уважність до таких дрібниць суттєво знижує ризик неприємних наслідків після перебування на природі.

