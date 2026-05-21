Стоит быть внимательным: где может спрятаться клещ на теле и как его не упустить

Большинство людей соблюдают простое правило после прогулки в парке или лесу: вернулся домой — быстро осмотрел себя на наличие клещей. Но инфекционисты подчеркивают, что поверхностного взгляда в зеркало недостаточно. Клещи – достаточно "коварные" паразиты, которые выбирают для присасывания теплые, влажные и малозаметные участки тела.

Специалисты советуют обращать особое внимание на несколько скрытых зон.

Волосяная часть головы и участок за ушами

Клещи могут попадать на тело сверху или ползти вверх по одежде. В волосах их сложно обнаружить, поэтому важно не только осмотреть, но и аккуратно прощупать кожу головы. Отдельно следует проверить зону за ушами – ее часто пропускают.

Подмышки и область под грудью

Эти участки обладают тонкой кожей, высокой температурой и хорошим кровоснабжением, что делает их удобными для паразита.

Пупок

Небольшая и углубленная зона, куда редко заглядывают во время самообзора. Именно здесь клещ может долго оставаться незамеченным.

Паховая зона и складки кожи

Клещи легко находят места с тонкой кожей и защищенные участки. Нижнее белье не для них препятствие — они могут проникать под него и закрепляться в складках.

Подколенные зоны и между пальцами ног

В этих местах тепло, влажно и часто трудно заметить мелкого паразита. Особенно внимательно следует осматривать кожу между пальцами, если вы были в открытой обуви или босиком.

Чтобы минимизировать риск, инфекционисты советуют после прогулки придерживаться простой последовательности:

● принять душ сразу после возвращения — вода может смыть клещи, которые еще не успели закрепиться;

● провести тщательный осмотр тела, желательно с использованием зеркала или помощи близких, двигаясь от ног к голове;

● постирать одежду и, по возможности, прогладить ее, чтобы уменьшить риск попадания клещей в жилище.

Внимательность к таким пустякам существенно снижает риск неприятных последствий после пребывания на природе.

