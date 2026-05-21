Точно не подведут: названы топ лучших семейных автомобилей
Выбор семейного автомобиля – это всегда компромисс между безопасностью, комфортом, практичностью и надежностью. Именно поэтому подобрать действительно удачную модель не так просто, как кажется.
Издание GoBankingRates обнародовало рейтинг лучших семейных автомобилей 2026 года, составленный на основе исследования экспертов US News.
В перечень вошли модели в разных категориях:
– лучший среднеразмерный двухрядный кроссовер – Honda Passport
– лучший среднеразмерный трехрядный кроссовер – GMC Acadia
– лучший компактный кроссовер – Hyundai Tucson
– лучший крупный кроссовер – GMC Yukon
– лучший компактный гибридный кроссовер – Hyundai Tucson Hybrid
– лучший гибридный кроссовер среднего класса – Hyundai Palisade Hybrid
– лучший плагин-гибридный кроссовер (PHEV) - Mazda CX-90 PHEV
– лучший компактный электрический кроссовер – Hyundai Ioniq 5
– лучший среднеразмерный электрический кроссовер – Hyundai Ioniq 9
– лучший минивэн – Kia Carnival
– лучший автомобиль среднего класса – Honda Accord
– лучший гибридный автомобиль – Honda Accord Hybrid
– лучший среднеразмерный пикап – Honda Ridgeline
– лучший полноразмерный пикап – Toyota Tundra
Примечательно, что сразу пять позиций в рейтинге заняли модели Hyundai.
Это еще раз подтверждает рост популярности бренда и их способность успешно конкурировать с японскими, европейскими и американскими производителями. Отдельно эксперты также отмечают развитие сегмента электромобилей. В частности, самый высокий запас хода среди EV пока Lucid Air Grand Touring — до 824 км по циклу EPA, что делает его одним из самых удобных вариантов для дальних поездок.
