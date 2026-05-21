В Украине упала цена на популярный продукт: сколько стоит

Некоторые украинские супермаркеты обновили цены на куриные яйца и в части сетей продукт стал дешевле. В частности, снижение стоимости заметно в АТБ и ряде других ритейлеров. На среду, 20 мая, мы проанализировали, сколько сейчас стоит одно яйцо и как изменились ценники в магазинах.

По данным Минфина, средняя цена упаковки яиц категории С1 колеблется от 75,66 до 86,45 грн. Для сравнения, еще накануне диапазон был несколько выше — 78–83,95 грн, что свидетельствует о незначительном удешевлении.

Самым выгодным вариантом для покупателей остаются нефасованные яйца, которые продаются поштучно. В АТБ одно яйцо стоит около 4,03 грн, так что десяток обходится примерно в 40,30 грн.

В других сетях цены на поштучные яйца остаются близкими: у Varus — 3,99 грн за штуку (с учетом акции), у Auchan — 4,10 грн, у Fozzy/"Фора" — 4,39 грн, а у Megamarket — около 7 грн за одно яйцо.

Если ориентироваться на минимальные цены за упаковку, то в разных сетях ситуация выглядит так: в АТБ — от 59,30 грн, у "Сильпо" — от 59,99 грн, у Varus — от 66,50 грн, у "Фора" — от 67,90 грн, у Auchan — от 73,90 грн, у Nov в Megamarket - от 78,50 грн. Эти значения приведены без учета акционных предложений.

Аналитики отмечают, что после Пасхи рынок постепенно перешел к снижению цен: спрос снизился, а предложение выросло с наступлением теплого сезона. Поэтому супермаркеты регулярно корректируют стоимость яиц, реагируя на изменения рынка.

