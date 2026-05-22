В Украине резко выросли цены на популярную ягоду: сколько стоит

В Украине заметно подорожала клубника нового урожая. Больше всего выросли цены на ягоду от украинских производителей, тогда как стоимость импортной продукции остается почти неизменной.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Столичного рынка по состоянию на 21 мая. Наиболее доступной среди отечественной продукции остается клубника из Закарпатья. В настоящее время ее продают по 130–150 грн за килограмм, а средняя цена составляет около 140 грн/кг.

Для сравнения еще несколько дней назад закарпатская ягода стоила примерно 110 грн/кг. Таким образом, стоимость выросла ориентировочно на 30 грн или почти на 27%.

Еще ощутимее подорожала клубника из других областей Украины. Если раньше средняя цена держалась на уровне около 120 грн/кг, то теперь она составила 160 грн/кг.

То есть, за короткий промежуток времени ягода прибавила в цене около 40 грн за килограмм, что превышает 33%.

Импортная клубника по-прежнему остается самой дорогой на рынке. Зарубежная продукция продается в пределах 190–210 грн/кг, а средняя стоимость держится на уровне около 200 грн/кг без заметных изменений.

Специалисты объясняют удорожание сезонными факторами, погодными условиями и пока ограниченным предложением ранней ягоды на рынке.

