Дроны атаковали российский Ярославль: была перекрыта трасса на Москву и прекращена работа аэропорта (фото, видео)

В ночь на 22 мая российский Ярославль подвергся массированной атаке беспилотников. По словам местных жителей, примерно в 01:30 в городе прозвучали сирены воздушной тревоги, после чего была зафиксирована серия мощных взрывов - по меньшей мере, 15-20.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova, а также губернатор области Михаил Евраев. Очевидцы рассказывали о ярких вспышках в небе, а взрывные волны привели к массовому износу автомобильной сигнализации в жилых районах.

На фоне угрозы повторных ударов в городе были введены усиленные меры безопасности. В частности, был перекрыт выезд из Ярославля в направлении Москвы на участке трассы М-8 от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Местные власти призвали жителей воздержаться от поездок в этом направлении.

Кроме того, временно приостановил работу аэропорт Ярославля. Аэродром не принимал и не отправлял рейсы из-за угрозы повторных атак беспилотников.

