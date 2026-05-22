США направят в Польшу дополнительные 5 000 военнослужащих', — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении дополнительно разместить американский военный контингент в Польше. По его словам, Вашингтон направит в страну еще 5 тысяч военнослужащих.

Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social. Трамп отметил, что решение связано с недавним избранием президентом Польши Кароля Навроцкого, которого он публично поддерживал, а также положительными двусторонними отношениями между странами.

"Учитывая успешное избрание на пост президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддержал, а также наши хорошие отношения, я рад сообщить, что Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительные 5 000 военнослужащих", - заявил он.

Ранее в США сообщали о пересмотре военного присутствия в регионе: 18 мая представитель Джоэл Вальдес отметил, что решение о выводе около 4 тысяч американских военных из Польши принималось после серии консультаций и не было внезапным.

Напомним, несмотря на санкции США, Китай продолжает поставлять россии и Ирану детали в Шахеды.

