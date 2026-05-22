В Україні різко зросли ціни на популярну ягоду: скільки коштує

В Україні помітно подорожчала полуниця нового врожаю. Найбільше зросли ціни на ягоду від українських виробників, тоді як вартість імпортної продукції наразі залишається майже незмінною.

Про це свідчать результати моніторингу Столичного ринку станом на 21 травня. Найдоступнішою серед вітчизняної продукції залишається полуниця із Закарпаття. Нині її продають по 130–150 грн за кілограм, а середня ціна становить близько 140 грн/кг.

Для порівняння, ще кілька днів тому закарпатська ягода коштувала приблизно 110 грн/кг. Таким чином, вартість зросла орієнтовно на 30 грн, або майже на 27%.

Ще відчутніше подорожчала полуниця з інших областей України. Якщо раніше середня ціна трималася на рівні близько 120 грн/кг, то тепер вона сягнула 160 грн/кг.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

Тобто за короткий проміжок часу ягода додала у ціні близько 40 грн за кілограм, що перевищує 33%.

Імпортна полуниця, як і раніше, залишається найдорожчою на ринку. Закордонну продукцію продають у межах 190–210 грн/кг, а середня вартість тримається на рівні близько 200 грн/кг без помітних змін.

Фахівці пояснюють подорожчання сезонними чинниками, погодними умовами та поки що обмеженою пропозицією ранньої ягоди на ринку.

Нагадаємо, в Україні подешевшав популярний овоч.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!