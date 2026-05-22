Українцям оприлюднили тариф на газ з червня: скільки коштуватиме

З 1 червня українці, які є клієнтами "Нафтогазу" (а це близько 98% побутових споживачів газу), продовжать платити за газ за чинним тарифом — 7,96 грн за кубометр. Більше того, цей тариф залишиться незмінним щонайменше до 30 квітня 2027 року, адже компанія продовжила дію тарифного плану "Фіксований".

Про це повідомили в ГК "Нафтогаз України". У компанії уточнили, що тариф є стабільним на річний період — з 1 травня 2026 року по 30 квітня 2027 року включно. Водночас його дія може бути припинена раніше, але лише в індивідуальних випадках — наприклад, якщо споживач сам обере інший тарифний план.

Оплачувати газ, як і раніше, необхідно щомісяця — до 25 числа наступного місяця.

У "Нафтогазі" також зазначили, що нові клієнти можуть приєднатися до тарифу "Фіксований", обравши його під час оформлення заявки на підключення. Перейти на цей тариф мають право й споживачі, які отримують субсидії або пільги — при цьому зміна тарифного плану не впливає на їхні виплати.

Окремо наголошується, що українцям варто зберігати платіжні документи за комунальні послуги. Юристи радять не викидати квитанції щонайменше протягом п’яти років, адже вони можуть стати доказом оплати у разі спорів із постачальниками або під час судових розглядів.

Такі документи підтверджують відсутність заборгованості та допомагають захистити права споживача у конфліктних ситуаціях. Важливо, що й електронні квитанції, сформовані під час оплати через банк, також мають юридичну силу і їх також варто зберігати.

