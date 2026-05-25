Террорист-смертник в Пакистане взорвал поезд: погибли 24 человека, еще 70 ранены (фото)

В Пакистане в результате теракта против пассажирского поезда погибли по меньшей мере 24 человека, еще около 70 человек получили ранения. Нападение произошло в Кветте — административном центре провинции Белуджистан.

Об этом сообщает The Telegraph. По предварительным данным, смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой, врезался в вагон поезда в момент, когда тот проезжал мимо железнодорожного светофора. Мощный взрыв вызвал опрокидывание двух вагонов и масштабный пожар.

В результате атаки повреждены также близлежащие здания и автомобили, припаркованные возле колеи.

Известно, что поезд перевозил пакистанских военных вместе с членами их семей. Они направлялись в Пешавар на празднование Ид аль-Фитр.

Ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджистана". В заявлении боевики сообщили, что их основная цель - представители сил безопасности Пакистана.

Медики сообщают, что десятки пострадавших были доставлены в больницы, часть из них находятся в тяжелом состоянии.

Белуджистан – самая большая по площади и одна из самых бедных провинций Пакистана. Несмотря на большие запасы нефти, газа и других природных ресурсов, регион годами остается экономически отсталым. Сепаратистские группировки обвиняют центральную власть в использовании ресурсов без надлежащей поддержки местного населения и требуют независимости. Из-за этого в регионе длительное время продолжается вооруженное противостояние низкой интенсивности, а нападения на военных, государственных и гражданских случаются регулярно.

