Російська армія атакувала Одесу та Харків: пошкоджено житлові будинки, є поранені (фото, відео)

Увечері 1 червня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. За попередніми даними, один із ворожих БпЛА влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, після удару загоряння виникло на першому та другому поверхах багатоповерхівки. На місці події працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

Тим часом у ніч проти 1 червня під російським ударом опинився і Харків. Ворожі сили завдали серії атак по місту, внаслідок чого зафіксовано пошкодження житлової забудови та цивільної інфраструктури.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти здійснили щонайменше десять ударів по околицях Слобідського району, поблизу окружної дороги. Також надійшла інформація про влучання в районі багатоповерхової забудови в Основ’янському районі.

За уточненими даними, один із ударів припав по гаражному кооперативу, розташованому поруч із житловими будинками. Внаслідок атаки спалахнули гаражі та припарковані автомобілі.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що в Основ’янському районі постраждала 34-річна жінка. Медики надали їй необхідну допомогу.

Наразі профільні служби продовжують ліквідацію наслідків атак, а інформація про масштаби руйнувань та можливих постраждалих уточнюється.

