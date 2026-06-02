Дрони атакували Ільський НПЗ на Кубані: вирує пожежа (фото, відео)

У Краснодарському краї Росії знову повідомляють про атаку безпілотників на об’єкти паливної інфраструктури. У мережі з’явилися кадри масштабної пожежі на території Ільського нафтопереробного заводу, який міг зазнати удару дронів.

Про це повідомляють OSINT-канали. На оприлюднених відео видно густий дим та значне займання на території підприємства. Це може свідчити про серйозні пошкодження виробничих потужностей або резервуарів із нафтопродуктами.

Офіційного підтвердження атаки з боку влади Краснодарського краю наразі немає. Губернатор регіону Веніамін Кондратьєв не коментував інформацію про можливе ураження заводу. Водночас місцеві телеграм-канали активно поширюють відеозаписи з місця події та свідчення очевидців.

Ільський НПЗ є одним із найбільших приватних нафтопереробних підприємств півдня Росії. Завод займається переробкою нафти та виробництвом широкого спектра нафтопродуктів, які використовуються як для цивільних потреб, так і для забезпечення паливом військових структур.

Варто зазначити, що це не перший випадок атаки на Ільський НПЗ. Раніше підприємство вже потрапляло під удари безпілотників. Зокрема, 17 лютого 2026 року на території заводу після атаки виникла масштабна пожежа. Тоді, за інформацією російської сторони, було пошкоджено резервуар із нафтопродуктами, а площа займання сягнула близько 700 квадратних метрів.

На тлі регулярних атак на російські нафтопереробні підприємства питання безпеки стратегічної інфраструктури залишається одним із найгостріших для регіонів, розташованих поблизу зони бойових дій.

