Що найбільше подорожчає влітку-2026: експерти дали прогноз
В Україні цього літа на споживачів чекає неоднорідна цінова ситуація: частина продуктів дешевшає завдяки новому врожаю, тоді як інші товари, навпаки, дорожчають через погодні ризики та енергетичні проблеми. У магазинах це може проявитися у різких цінових контрастах.
Загальна картина ринку
- Продуктовий кошик за рік подорожчав майже на 10% станом на кінець травня.
- Найбільший тиск на ціни створюють енергетичні витрати та погодні ризики.
- Водночас сезонне здешевлення овочів частково стримує інфляцію.
Фрукти: дефіцит кісточкових і дешеві імпортні альтернативи
Через весняні заморозки під загрозою опинився врожай абрикосів, персиків, черешні та полуниці. Аналітики попереджають про можливий дефіцит вітчизняних кісточкових фруктів, а ціни на них значною мірою залежатимуть від імпорту.
На цьому тлі спостерігається зсув споживання: імпортні банани дедалі частіше витісняють українські яблука з кошика покупців, оскільки коштують дешевше. Це пояснюється різницею у сезонності виробництва — банани збирають кілька разів на рік, тоді як яблука мають один урожайний цикл.
Овочі: здешевлення борщового набору
Ситуація з базовими овочами виглядає більш оптимістично:
- борщовий набір подешевшав на 15–17% у річному вимірі;
- картопля впала в ціні приблизно на 20%;
- молода картопля, яка стартувала з високих цін, поступово дешевшатиме впродовж найближчих тижнів.
Огірки та помідори будуть найдоступнішими з другої половини червня до серпня, однак значного цінового обвалу не очікується через дорогі енергоносії та логістику.
Хліб: ризик поступового подорожчання
Одним із ключових інфляційних факторів залишається хліб. Виробники змушені використовувати генератори через перебої з електропостачанням, що підвищує собівартість.
Прогнози такі:
- короткостроково: +5% до ціни влітку;
- до осені у разі погіршення енергоситуації — потенційно до +25%.
Молочні продукти, м’ясо та бакалія
- молоко та масло залишаються відносно стабільними;
- яйця та м’ясо мають сезонну тенденцію до здешевлення;
- цукор коштує менше, ніж торік;
- олія дорожчає через скорочення запасів сировини;
- гречка демонструє поступове зростання через виробничі витрати.
На ринку риби суттєвих коливань не прогнозується, хоча окремі позиції, зокрема форель, можуть дешевшати завдяки збільшенню пропозиції.
Паливо: можливе зниження цін
Зниження світових цін на нафту створює передумови для здешевлення дизеля в Україні — потенційно нижче 80 грн/літр. Бензин при цьому, ймовірно, залишиться стабільним.
Три сценарії вартості літнього кошика
Аналітики виділяють три можливі варіанти розвитку подій:
- Оптимістичний: +5–8% до вартості продуктового кошика
- Базовий: +8–15% у порівнянні з минулим роком
- Песимістичний: +15–25% у разі енергетичних або погодних негативних умов.
