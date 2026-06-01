Як охолодити будинок без кондиціонера: грецький лайфхак

У літню спеку багато українців рятуються від задухи за допомогою кондиціонерів. Проте така техніка є далеко не в кожному домі, а її постійне використання може суттєво збільшити рахунки за електроенергію. Саме тому дедалі більше людей шукають доступні альтернативи охолодження житла.

Про це пише nlc.hu. У країнах із традиційно спекотним кліматом, зокрема в Греції, вже давно використовують простий і практично безкоштовний спосіб боротьби зі спекою. Для нього знадобляться лише пластикові пляшки, вода та морозильна камера.

Суть методу полягає в тому, щоб наповнити кілька пластикових пляшок водою, залишивши трохи вільного місця зверху, аби пластик не деформувався під час замерзання. Після цього пляшки потрібно залишити в морозильнику на ніч. Уже наступного дня вони перетворяться на своєрідні мініохолоджувачі для квартири.

Як отримати максимальний ефект

Експерти зазначають, що просто поставити заморожену пляшку в кімнаті недостатньо. Найкращий результат можна отримати, якщо розмістити її поруч із вентилятором — безпосередньо перед потоком повітря або за ним.

У такому випадку вентилятор проганятиме повітря через холодну поверхню пляшки, створюючи відчутний ефект охолодження. Під час танення лід поглинає частину тепла з навколишнього середовища, завдяки чому температура поруч може знизитися на 1–2 градуси.

Які переваги та недоліки має метод

Фахівці наголошують, що цей спосіб не здатен повністю замінити кондиціонер, особливо під час сильної спеки. Водночас він може стати гарним тимчасовим рішенням для невеликих приміщень.

Найкраще метод працює в маленьких кімнатах або якщо вентилятор розташований поблизу місця відпочинку чи роботи людини. У великих приміщеннях ефект буде значно менш помітним.

Ще один нюанс полягає в тому, що лід поступово тане. Зазвичай прохолодне повітря зберігається близько двох-трьох годин. Після цього пляшки можна знову покласти до морозильної камери для повторного використання.

Також варто пам’ятати про конденсат. Коли лід починає танути, на зовнішній поверхні пляшки накопичується волога. Щоб уникнути потрапляння води на меблі чи підлогу, рекомендується ставити пляшки в глибоку тарілку або миску.

Що ще допоможе зберегти прохолоду

Експерти нагадують, що жоден спосіб охолодження не буде ефективним, якщо кімната постійно нагрівається сонцем. У найспекотніші години дня рекомендується тримати вікна зачиненими та використовувати щільні штори або жалюзі для захисту від сонячних променів.

Провітрювати квартиру найкраще рано-вранці або пізно ввечері, коли температура на вулиці стає нижчою. Поєднання цих простих порад із "грецьким методом" допоможе зробити перебування вдома значно комфортнішим навіть без кондиціонера.

