В Україні подешевшала полуниця та не лише: за які продукти платитимемо менше

Попри прохолодну погоду та нестабільні температури, на українському ринку продовжують дешевшати сезонні фрукти, ягоди та овочі нового врожаю. Найбільше зниження цін зафіксовано на полуницю, черешню, лохину та тепличні овочі.

Про це свідчать дані аналітиків EastFruit.

Ягоди стають доступнішими

Найпомітніше зниження цін спостерігається у сегменті суниці садової. Наразі вартість ягоди коливається в межах 100–200 гривень за кілограм залежно від сорту, якості продукції та регіону продажу.

Знизилися ціни й на черешню. Якщо ще тиждень тому її продавали по 150–280 гривень за кілограм, то нині ціновий діапазон звузився до 200–250 гривень. Це свідчить про стабілізацію ринку та збільшення пропозиції продукції.

Поступово дешевшає і лохина. Середня вартість ягоди зменшилася з 633–933 гривень до 550–800 гривень за кілограм.

Крім того, доступнішими стали абрикоси. Станом на початок червня їх реалізують за ціною від 100 до 150 гривень за кілограм.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

Овочі нового врожаю також втрачають у ціні

Збільшення обсягів продукції від українських господарств вплинуло й на ринок овочів. Зокрема, помітно подешевшала рання білокачанна капуста — її вартість знизилася з 18–22 до 15–18 гривень за кілограм.

Також дешевшим став столовий буряк. Наразі його продають по 25–45 гривень за кілограм, тоді як раніше ціни сягали 38–43 гривень. Відчутне зниження цін спостерігається і в сегменті тепличних овочів. Огірки за тиждень подешевшали з 68–100 до 40–62 гривень за кілограм. Помідори також втратили в ціні — з 130–220 до 100–155 гривень за кілограм.

Експерти пояснюють здешевлення збільшенням пропозиції сезонної продукції від українських виробників. За сприятливих погодних умов тенденція до зниження цін на овочі та ягоди може зберігатися й надалі.

Нагадаємо, в Україні подешевшав популярний овоч.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!