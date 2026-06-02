Очікується магнітна буря з як-індексом 3: прогноз на 2 червня

У вівторок, 2 червня, геомагнітна ситуація на Землі залишатиметься відносно спокійною. За прогнозами фахівців, очікується слабка магнітна буря зеленого рівня з К-індексом 3, що свідчить про низький рівень сонячної активності.

Про це повідомляє моніторинговий портал meteoagent та Британська геологічна служба. За даними спостережень, швидкість сонячного вітру поступово знижується через ослаблення впливу корональних дір на Сонці.

Саме тому більшу частину доби геомагнітне поле Землі перебуватиме у стабільному стані. Водночас науковці не виключають короткочасних періодів незначного посилення активності, пов’язаних зі слабкими потоками сонячної плазми, які можуть досягти нашої планети.

Фахівці зазначають, що поточний рівень геомагнітних коливань не становить серйозної загрози для більшості людей. Проте метеозалежні особи, а також люди із серцево-судинними захворюваннями можуть відчувати легкий дискомфорт, зокрема втому, головний біль або коливання артеріального тиску.

Експерти також нагадують, що сонячна активність є змінною і прогнози можуть коригуватися залежно від нових даних. Саме тому варто регулярно стежити за оновленнями щодо сонячних спалахів та геомагнітної обстановки, особливо людям, чутливим до змін космічної погоди.

