Трамп закликав лідера Китаю допомогти покласти край війні в Україні

Президент США Дональд Трамп звернувся до лідера Китаю Сі Цзіньпіна із закликом долучитися до зусиль щодо припинення війни в Україні. Під час розмови він заявив, що мирні переговори між Україною та Росією фактично зайшли у глухий кут, і попросив Сі Цзіньпіна вплинути на російського президента Володимира Путіна, щоб той повернувся за стіл перемовин із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє South China Morning Post із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів. Як зазначають джерела, цей заклик підкреслює прагнення Вашингтона залучити Пекін до міжнародних зусиль із завершення війни — конфлікту, який Трамп після повернення до Білого дому у 2025 році називає одним із ключових пріоритетів своєї зовнішньої політики.

