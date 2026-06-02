Російська армія масовано атакувала Україну: є загиблі у Києві та Дніпрі, значні руйнування цивільної інфраструктури у Харкові, Запоріжжі, Сумах (фото, відео)

У ніч проти 2 червня російські війська здійснили одну з наймасштабніших повітряних атак по території України. Внаслідок ударів загинули щонайменше 11 людей, десятки отримали поранення, а в кількох містах спалахнули пожежі в житлових будинках та об’єктах цивільної інфраструктури.

Про це повідомили Повітряні сили. Найбільше постраждали Київ і Дніпро. За попередніми даними, у столиці загинули четверо людей, ще 65 осіб зазнали поранень. У Дніпрі жертвами атаки стали семеро людей, кількість постраждалих сягнула 33.

За інформацією Повітряних сил України, ворог застосував загалом 729 засобів повітряного нападу, серед яких були ударні безпілотники, а також ракети повітряного, морського та наземного базування різних типів. Українським силам протиповітряної оборони вдалося знищити або подавити 642 цілі.

Атака на Київ розпочалася близько другої години ночі із запуску балістичних ракет. Напередодні Повітряні сили також повідомляли про пуски крилатих ракет типу "Калібр", які були запущені з морських носіїв та увійшли в повітряний простір України близько 02:00. Основними цілями стали Київ і Дніпро.

Протягом усієї ночі країну також атакували ударні дрони типу Shahed. Вранці, після сьомої години, російські війська завдали по столиці додаткового удару ракетами "Циркон".

Під час повітряної тривоги багато жителів Києва були змушені шукати прихисток у метро. Люди розміщувалися на платформах, сходах та у вестибюлях станцій, використовуючи підземку як укриття від ракетних і дронових атак.

Окрім Києва та Дніпра, під ударом опинилися Харків, Запоріжжя, Полтавська область та низка інших регіонів. У Повітряних силах зазначили, що головним напрямком масованого удару була саме столиця України.

