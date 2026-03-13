Тимчасова інвалідність військовозобов’язаного: скільки триматиме відстрочка

Термін тимчасової непридатності до військової служби, який надається на підставі встановленої інвалідності, не може перевищувати період дії відповідного медичного висновку. Після завершення цього строку громадянин може підлягати мобілізації.

Відстрочка через інвалідність

Система військового обліку в Україні, зокрема, передбачає визначення ступеня придатності громадян до служби. За результатами медичних висновків людині можуть присвоїти статус "непридатний до військової служби" або "тимчасово непридатний".

До юристів звернувся чоловік, який має встановлену групу інвалідності. Завдяки цьому він отримав відстрочку від призову як тимчасово непридатний до служби. Громадянин поцікавився, чи можуть його мобілізувати, якщо строк дії довідки про інвалідність завершиться незадовго до закінчення воєнного стану.

Фахівці пояснили, що тривалість відстрочки безпосередньо залежить від терміну дії документа, який підтверджує інвалідність. Відповідно, відстрочка, відображена в застосунку Резерв+, не може бути довшою за період чинності цього медичного висновку.

Що відбувається після завершення терміну

Юристи зазначають, що автоматично продовжити відстрочку після завершення дії довідки про інвалідність неможливо. Якщо, наприклад, воєнний стан триватиме довше, ніж чинність документа, у застосунку все одно буде зазначено дату завершення відстрочки відповідно до медичного висновку.

Після цієї дати статус громадянина у системі зміниться, а відстрочка зникне.

Чи можуть мобілізувати після втрати відстрочки

Якщо термін тимчасової непридатності закінчився, людина може підлягати мобілізації до лав Збройні сили України.

Щоб зберегти право на відстрочку, громадянину необхідно повторно пройти медичний огляд у спеціалізованій комісії. За результатами такого обстеження можуть знову встановити інвалідність і, відповідно, підтвердити статус тимчасової непридатності до військової служби.

