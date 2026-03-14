Renault створила найменший та найдешевший кросовер: характеристики 

Renault готується вивести на ринок найкомпактніший і найдоступніший кросовер у своїй лінійці. Нова модель під назвою Bridger матиме довжину менше 4 метрів і позиціонується як прямий конкурент легендарному Suzuki Jimny.

Офіційна прем'єра Renault Bridger запланована вже на цей тиждень. Автомобіль розроблений спеціально для ринків, де цінують невеликі габарити, високу прохідність і доступну ціну.

Зовнішність Bridger виконана в характерному "квадратному" стилі, який нині дуже популярний серед шанувальників компактних позашляховиків. На опублікованих зображеннях видно класичні пропорції з вертикальними стійками, короткими звисами та запасним колесом, встановленим на дверцятах багажника. Поки що невідомо, наскільки серйозними будуть позашляхові можливості моделі, але зовнішній вигляд явно натякає на готовність до легкого бездоріжжя.

Незважаючи на компактні розміри, Renault обіцяє досить просторий салон і практичний інтер’єр, що важливо для сімейного використання та щоденних поїздок.

Технічну начинку новинки, найімовірніше, запозичать у сучасного Renault Duster. Базовим двигуном стане трициліндровий турбований бензиновий агрегат об’ємом 1,0 літра потужністю 99 к.с. У парі з ним працюватиме шестиступінчаста механічна коробка передач.

Серійне виробництво Renault Bridger планують налагодити в Індії, а старт випуску запланований на кінець 2027 року. Модель орієнтована насамперед на ринки країн, що розвиваються, де попит на компактні, економічні та відносно прохідні кросовери залишається стабільно високим.

