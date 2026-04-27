Очікується магнітна буря з К-індексом 3,7: прогноз магнітних бур на 27 квітня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, через що частина людей у такі дні скаржиться на головний біль, втому, дратівливість і погіршення самопочуття. Рівень активності визначають за шкалою від 0 до 9 за допомогою планетарного К-індексу. Якщо показник сягає 5 і вище — йдеться про сильну магнітну бурю.

У понеділок прогнозується сонячна активність із К-індексом 3,7. Це зелений рівень, який відповідає слабким магнітним коливанням. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Варто враховувати, що прогнози можуть змінюватися, адже фахівці оновлюють дані кожні три години.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря виникає через спалахи та вибухи на Сонці, під час яких у космос викидається велика кількість заряджених частинок — протонів та електронів. Коли вони досягають магнітного поля Землі, виникають геомагнітні збурення.

Рівень активності визначають за К-індексом:

1–4 — слабкі коливання, які зазвичай майже непомітні;

— слабкі коливання, які зазвичай майже непомітні; 5 і більше — сильні бурі, здатні впливати на самопочуття та технічні системи;

— сильні бурі, здатні впливати на самопочуття та технічні системи; 7–8 — потужні бурі, під час яких іноді спостерігаються полярні сяйва.

Також сильні геомагнітні збурення можуть впливати на зв’язок, роботу супутників та навігаційних систем.

Як магнітні бурі впливають на людей

У метеочутливих людей у такі дні можуть з’являтися:

головний біль;

слабкість;

сонливість;

дратівливість;

стрес;

перепади тиску.

Спеціального лікування від магнітних бур не існує, однак можна полегшити стан за допомогою звичних засобів та правильного режиму дня.

Як підтримати організм у такі дні

Дотримуватися режиму сну та висипатися.

Харчуватися легкою та корисною їжею.

Менше вживати кави, жирного, солоного й алкоголю.

Пити більше води та трав’яних чаїв.

Більше гуляти на свіжому повітрі.

Уникати перевтоми та стресових ситуацій.

Робити легкі фізичні вправи.

Людям із хронічними хворобами тримати під рукою необхідні ліки.

Зранку допоможе контрастний душ, а ввечері — тепла ванна для розслаблення.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!