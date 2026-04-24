Звільнення військових з армії: які виплати отримують

Міністерство оборони України роз’яснило порядок нарахування одноразової грошової допомоги (ОГД) військовослужбовцям під час звільнення зі служби. Розмір виплати залежить від категорії військового, підстав звільнення та тривалості служби.

Про це повыдомляє Міноборони. Базою для розрахунку є місячне грошове забезпечення станом на день звільнення. До нього не включають бойові доплати та разові виплати.

Виплати для контрактників і кадрових військових 50% за кожен рік служби без вимог до вислуги

Такий розмір допомоги передбачений у разі:

звільнення за станом здоров’я;

завершення контракту або відмови від його продовження в особливий період;

відмови укладати новий контракт після демобілізації.

50% за кожен рік за наявності 10 років служби і більше

Виплата надається у випадках:

завершення контракту;

звільнення за віком;

скорочення штатів;

порушення умов контракту з боку командування;

сімейних обставин;

набуття права на пенсію.

25% за кожен рік за наявності 10 років служби і більше

Такий розмір допомоги передбачений при звільненні:

за власним бажанням;

з поважних причин у мирний час.

Виплати офіцерам за призовом

Офіцери, які проходили службу за призовом, можуть отримати одноразово 50% місячного грошового забезпечення у разі:

завершення служби;

звільнення за станом здоров’я;

сімейних обставин;

звільнення з полону;

призначення на державні посади.

Читайте також: Як перевірити наявність штрафа від ТЦК: пояснення юриста

Виплати мобілізованим

Для мобілізованих одноразова допомога становить 4% місячного грошового забезпечення за кожен повний місяць служби, але не менше 25% загальної суми.

Неповні місяці служби до розрахунку не включаються.

Коли допомогу не виплачують

ОГД не нараховується у випадках:

службової невідповідності;

обвинувального вироку суду;

порушення умов контракту з боку військовослужбовця;

корупційних правопорушень;

втрати громадянства.

Інші можливі виплати

Окрім одноразової допомоги, військовослужбовці можуть отримати:

грошове забезпечення до дня виключення зі списків;

компенсацію за невикористані відпустки;

допомогу на оздоровлення;

компенсацію за речове майно.

У Міноборони наголошують, що остаточна сума виплат залежить від конкретних обставин проходження служби та причин звільнення.

Нагадаємо, ми вже писали, які пільги на комунальні послуги мають учасники бойових дій.

