Палата представників США проголосувала за пакет допомоги Україні та розширення санкцій проти рф

Палата представників США схвалила законопроєкт, який передбачає надання Україні додаткової військової допомоги, підтримку повоєнної відбудови та запровадження нових санкцій проти Росії. Документ вдалося винести на голосування завдяки спеціальній процедурі, що дозволила обійти стандартний розгляд через профільні комітети.

Про це пише Hill. За законопроєкт проголосували 226 конгресменів, тоді як 195 виступили проти. Для його просування демократи заручилися підтримкою 18 республіканців та незалежного конгресмена Кевіна Кайлі. Саме їхні голоси дали змогу використати механізм discharge petition, який дозволяє винести ініціативу на розгляд Палати без погодження керівництва.

Під час дебатів провідний демократ у Комітеті із закордонних справ Грегорі Мікс наголосив, що всі прагнуть завершення війни, однак ключовим залишається питання способу досягнення миру. Він закликав підтримати Україну, забезпечивши її необхідним озброєнням для самооборони, посилити тиск на Кремль та домогтися відповідальності Росії за воєнні злочини.

Документ передбачає не лише фінансування відновлення України та нові обмеження проти РФ. Також він містить заходи для протидії російському впливу, додаткову безпекову підтримку країн Балтії та механізм надання Україні кредитів у межах програми іноземного військового фінансування для закупівлі озброєння.

Водночас подальша доля законопроєкту залишається невизначеною. Очікується, що його буде складно провести через Сенат, де більшість належить республіканцям. Лідер сенатської більшості Джон Тун традиційно підтримує позицію президента США Дональда Трампа, який наразі не демонструє готовності просувати цю ініціативу.

Голосування також продемонструвало зниження рівня підтримки України серед республіканців. Якщо навесні 2024 року за пакет допомоги Києву проголосував 101 представник партії, то цього разу документ підтримали лише 18 республіканців.

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Опоненти законопроєкту назвали його політично мотивованим та таким, що не відповідає актуальним реаліям. Голова Комітету у закордонних справах Браян Маст заявив, що ініціатива демократів може завадити зусиллям Трампа щодо посередництва у врегулюванні війни. Натомість прихильники документа звинувачують республіканців у затягуванні санкційного тиску на Росію та блокуванні необхідної допомоги Україні.

Паралельно в Сенаті вже понад рік залишається без руху інший двопартійний законопроєкт, підготовлений сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем. Він передбачає жорсткі санкції проти Росії та запровадження високих мит для країн, які продовжують закуповувати російську нафту. Попри широку підтримку серед сенаторів, документ досі не просунувся через розбіжності щодо окремих положень. Водночас державний секретар США Марко Рубіо раніше заявляв, що підтримує інструменти тиску, закладені в цій ініціативі.

Нагадаємо, Сибіга заявив, що війна Росії проти України наближається до переломного етапу.

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