Увольнение военных из армии: какие выплаты получают

Министерство обороны Украины разъяснило порядок начисления единовременной денежной помощи (ОГД) военнослужащим во время увольнения со службы. Размер выплаты зависит от категории военного, оснований увольнения и продолжительности службы.

Об этом сообщает Минобороны. Базой для расчета является месячное денежное довольствие по состоянию на день увольнения. В него не включаются боевые доплаты и разовые выплаты.

Выплаты для контрактников и кадровых военных 50% за каждый год службы без требований к выслуге

Такой размер пособия предусмотрен в случае:

увольнение по состоянию здоровья;

завершение контракта или отказ от его продления в особый период;

отказа заключать новый контракт после демобилизации.

50% за каждый год при наличии 10 лет службы и больше

Выплата предоставляется в случаях:

завершение контракта;

увольнение по возрасту;

сокращение штатов;

нарушение условий контракта со стороны командования;

семейных обстоятельств;

приобретение права на пенсию.

25% за каждый год при наличии 10 лет службы и больше

Такой размер пособия предусмотрен при увольнении:

по собственному желанию;

по уважительным причинам в мирное время.

Выплаты офицерам по призыву

Офицеры, проходившие службу по призыву, могут получить единовременно 50% месячного денежного довольствия в случае:

завершение службы;

увольнение по состоянию здоровья;

семейных обстоятельств;

освобождение из плена;

назначение на государственные должности.

Выплаты мобилизованным

Для мобилизованных единовременных пособий составляет 4% месячного денежного довольствия за каждый полный месяц службы, но не менее 25% общей суммы.

Неполные месяцы службы в расчет не включаются.

Когда пособие не выплачивают

ОГО не начисляется в случаях:

служебного несоответствия;

обвинительного приговора суда;

нарушение условий контракта со стороны военнослужащего;

коррупционных правонарушений;

утраты гражданства.

Прочие возможные выплаты

Кроме единовременной помощи, военнослужащие могут получить:

денежное довольствие до дня исключения из списков;

компенсацию за неиспользованные отпуска;

пособие на оздоровление;

компенсацию за вещное имущество.

В Минобороны отмечают, что окончательная сумма выплат зависит от конкретных обстоятельств прохождения службы и причин увольнения.

