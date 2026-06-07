Какие льготы предусмотрены для людей с инвалидностью 1 группы

Люди с инвалидностью в Украине, кроме пенсии, выплачиваемой Пенсионным фондом, имеют право на ряд дополнительных государственных гарантий. Для мужчин с таким статусом это также означает возможность получить отсрочку от мобилизации и призыв в большинстве случаев не проводится.

В то же время, перечень прав и льгот значительно шире, чем обычно известно гражданам. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

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Какие льготы для людей с инвалидностью действуют в 2026 году

Лица с инвалидностью, подтвержденной выводом МСЭК, могут рассчитывать на разные виды социальной поддержки - от медицинских услуг до транспортных и образовательных преференций.

Среди основных льгот в 2026 году:

Коммунальные услуги – полное освобождение от оплаты для лиц с инвалидностью в результате войны.

– полное освобождение от оплаты для лиц с инвалидностью в результате войны. Оздоровление – бесплатные санаторно-курортные путевки по медицинским показаниям. Если оздоровление проходит ребенок, родителю компенсируют больничный.

– бесплатные санаторно-курортные путевки по медицинским показаниям. Если оздоровление проходит ребенок, родителю компенсируют больничный. Сурдоуслуги — обеспечение техническими средствами и переводом на жестовой язык для людей с нарушениями слуха.

Радиотрансляция - бесплатное пользование радиоточкой для лиц с инвалидностью I-II группы по зрению.

- бесплатное пользование радиоточкой для лиц с инвалидностью I-II группы по зрению. Телефонная связь – внеочередная установка стационарного телефона.

– внеочередная установка стационарного телефона. Пересечение границы - приоритетное оформление для лиц I группы, детей с инвалидностью и пациентов, направляющихся на лечение.

- приоритетное оформление для лиц I группы, детей с инвалидностью и пациентов, направляющихся на лечение. Общественный транспорт – бесплатный проезд (кроме маршрутных такси) для лиц I–II группы и детей с инвалидностью.

– бесплатный проезд (кроме маршрутных такси) для лиц I–II группы и детей с инвалидностью. Междугородные поездки - безвозмездный или льготный проезд в поездах и автобусах для отдельных категорий, с определенными государством ограничениями.

- безвозмездный или льготный проезд в поездах и автобусах для отдельных категорий, с определенными государством ограничениями. Образование — обучение в государственных учреждениях за счет бюджета и социальных стипендий для студентов с инвалидностью I–II группы и детей с таким статусом.

— обучение в государственных учреждениях за счет бюджета и социальных стипендий для студентов с инвалидностью I–II группы и детей с таким статусом. Обслуживание без очереди – в государственных и коммерческих учреждениях, предоставляющих услуги населению.

Медикаменты – бесплатные лекарства для отдельных категорий или 50% скидка на рецептурные препараты для лиц I–II группы.

– бесплатные лекарства для отдельных категорий или 50% скидка на рецептурные препараты для лиц I–II группы. Автомобильные льготы – обеспечение авто по медицинским показаниям, а также компенсации расходов на топливо и обслуживание.

– обеспечение авто по медицинским показаниям, а также компенсации расходов на топливо и обслуживание. Реабилитация и протезы – бесплатное обеспечение техническими средствами реабилитации, в приоритетном порядке – для детей.

– бесплатное обеспечение техническими средствами реабилитации, в приоритетном порядке – для детей. Оздоровление детей - путевки для детей с инвалидностью из малообеспеченных семей за государственные средства.

Где уточнить свои права

Специалисты советуют обращаться в Пенсионный фонд Украины, где можно получить персональную консультацию относительно доступных льгот, условий их оформления и необходимых документов.

Также следует помнить, что люди с инвалидностью могут иметь право на несколько видов государственных выплат одновременно, в частности, в виде различных пенсионных обеспечений в зависимости от оснований.

Напомним, мы уже писали, какая категория пенсионеров может получить 10 выплат сразу.

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