Які пільги передбачені для людей з інвалідністю 1 групи

Люди з інвалідністю в Україні, окрім пенсії, яку виплачує Пенсійний фонд, мають право на низку додаткових державних гарантій. Для чоловіків із таким статусом це також означає можливість отримати відстрочку від мобілізації, тож призов у більшості випадків не проводиться.

Водночас перелік прав і пільг значно ширший, ніж зазвичай відомо громадянам. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

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Які пільги для людей з інвалідністю діють у 2026 році

Особи з інвалідністю, підтвердженою висновком МСЕК, можуть розраховувати на різні види соціальної підтримки — від медичних послуг до транспортних і освітніх преференцій.

Серед основних пільг у 2026 році:

Комунальні послуги — повне звільнення від оплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни.

— повне звільнення від оплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Оздоровлення — безкоштовні санаторно-курортні путівки за медичними показаннями. Якщо оздоровлення проходить дитина, одному з батьків компенсують лікарняний.

— безкоштовні санаторно-курортні путівки за медичними показаннями. Якщо оздоровлення проходить дитина, одному з батьків компенсують лікарняний. Сурдопослуги — забезпечення технічними засобами та перекладом жестовою мовою для людей із порушеннями слуху.

Радіотрансляція — безоплатне користування радіоточкою для осіб з інвалідністю I–II групи по зору.

— безоплатне користування радіоточкою для осіб з інвалідністю I–II групи по зору. Телефонний зв’язок — позачергове встановлення стаціонарного телефону.

— позачергове встановлення стаціонарного телефону. Перетин кордону — пріоритетне оформлення для осіб I групи, дітей з інвалідністю та пацієнтів, які прямують на лікування.

— пріоритетне оформлення для осіб I групи, дітей з інвалідністю та пацієнтів, які прямують на лікування. Громадський транспорт — безкоштовний проїзд (окрім маршрутних таксі) для осіб I–II групи та дітей з інвалідністю.

— безкоштовний проїзд (окрім маршрутних таксі) для осіб I–II групи та дітей з інвалідністю. Міжміські поїздки — безоплатний або пільговий проїзд у поїздах та автобусах для окремих категорій, з визначеними державою обмеженнями.

— безоплатний або пільговий проїзд у поїздах та автобусах для окремих категорій, з визначеними державою обмеженнями. Освіта — навчання у державних закладах коштом бюджету та соціальні стипендії для студентів з інвалідністю I–II групи і дітей з таким статусом.

— навчання у державних закладах коштом бюджету та соціальні стипендії для студентів з інвалідністю I–II групи і дітей з таким статусом. Обслуговування без черги — у державних і комерційних установах, що надають послуги населенню.

— у державних і комерційних установах, що надають послуги населенню. Медикаменти — безкоштовні ліки для окремих категорій або 50% знижка на рецептурні препарати для осіб I–II групи.

Автомобільні пільги — забезпечення авто за медичними показаннями, а також компенсації витрат на паливо й обслуговування.

— забезпечення авто за медичними показаннями, а також компенсації витрат на паливо й обслуговування. Реабілітація та протези — безоплатне забезпечення технічними засобами реабілітації, у пріоритетному порядку — для дітей.

— безоплатне забезпечення технічними засобами реабілітації, у пріоритетному порядку — для дітей. Оздоровлення дітей — путівки для дітей з інвалідністю з малозабезпечених сімей за державний кошт.

Де уточнити свої права

Фахівці радять звертатися до Пенсійного фонду України, де можна отримати персональну консультацію щодо доступних пільг, умов їх оформлення та необхідних документів.

Також варто пам’ятати, що люди з інвалідністю можуть мати право на кілька видів державних виплат одночасно, зокрема — у вигляді різних пенсійних забезпечень залежно від підстав.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія пенсіонерів може отримати 10 виплат одразу.

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