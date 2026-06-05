В Украине упали цены на популярный овощ: сколько стоит

Цены на капусту нового урожая в Украине продолжают снижаться: на текущей неделе ее предлагают в среднем по 11–18 грн/кг, что примерно на 22% дешевле, чем неделей ранее. Специалисты связывают такую динамику, прежде всего, с сезонным увеличением предложения — на рынок активно поступает капуста из местных хозяйств, что усиливает конкуренцию между производителями.

Несмотря на удешевление, темпы продаж остаются сдержанными, ведь спрос не всегда успевает за ростом предложения. Об этом сообщает аналитический проект EastFruit.

Читайте также: В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм

По данным экспертов, падение цен имеет несколько причин. Во-первых, после периода сильных дождей с грозами и градом, погодные условия в большинстве регионов стабилизировались, что позволило аграриям нарастить объемы сбора и поставки продукции. Во-вторых, качество части урожая не полностью соответствует ожиданиям покупателей, что дополнительно оказывает давление на цены.

Пока капуста нового урожая продается примерно на 16% дешевле, чем в начале июня 2025 года. В то же время, ранее сообщалось о противоположной тенденции на рынке овощей: в конце мая в Украине существенно подорожала прошлогодняя морковь. По оценкам EastFruit, это связано с сокращением запасов качественной продукции в хозяйствах.

Напомним, в Украине подешевел популярный овощ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!