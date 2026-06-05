Российская армия атаковала Конотоп дронами: ранены, среди них дети (фото)

В результате очередной атаки российских беспилотников по Конотопу пострадали по меньшей мере пять мирных жителей. Вражеские дроны попали в жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры города, нанеся масштабные повреждения.

По информации городского головы Артема Семенихина, после удара загорелся частный дом, в котором на тот момент находились люди. Среди пострадавших - мужчина, женщина 1988 года рождения и трое детей 13, 8 и 2 года (2012, 2017 и 2023 годов рождения).

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Все дети были госпитализированы вместе с матерью, которая также получила травмы в результате российского обстрела. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. Кроме человеческих жертв, атака повлекла за собой серьезные перебои в работе коммунальной инфраструктуры. По словам главы города, часть Конотопа осталась без электроснабжения, а водоснабжение было полностью прекращено.

На месте работают экстренные службы, ликвидирующие последствия удара и уточняющие масштабы разрушений. Информация о пострадавших и повреждениях продолжает обновляться.

Напомним, армия РФ совершила массированную комбинированную атаку на Киевщину.

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