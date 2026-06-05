Как часто нужно проходить ВЛК во время войны: объяснение юриста

ВЛК, или военно-врачебная комиссия, — это медицинское освидетельствование, которое определяет степень годности военнообязанного к службе. Во время военного положения правила ее прохождения и срок действия выводов приобретают особое значение.

Адвокат Юлия Антонюк объяснила, как часто нужно проходить ВЛК в 2026 году, когда вывод считается недействительным и в каких случаях мужчины могут не являться на осмотр. В период военного положения военнообязанные по общему правилу должны проходить военно-врачебную комиссию примерно раз в год — при наличии соответствующего направления или вызова. В то же время, самостоятельно являться на осмотр без официального документа мужчина не обязан.

Фактически основанием для прохождения ВЛК есть повестка или направление от территориального центра комплектования. Это может происходить при мобилизационных процедурах, при повторном медосмотре или в случае оформления на контрактную службу.

Что будет, если не проходить ВЛК каждый год

Согласно приказу Минобороны №402, срок действия заключения ВЛК во время военного положения составляет 12 месяцев. После этого документ требует обновления.

Впрочем, если человеку не вручали повестку и не вызывали на повторное освидетельствование, сам факт непрохождения ВЛК не считается нарушением правил военного учета. Нарушение возникает в случаях, когда гражданин получил направление, но без уважительных причин не явился на комиссию или сознательно проигнорировал вызов. В такой ситуации это уже расценивается как несоблюдение правил учета.

Отдельно следует учитывать, что некоторые категории лиц, в том числе признанные временно непригодными, обязаны проходить повторный осмотр после истечения определенного срока — обычно через год.

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ВЛК для тех, кто имеет отсрочку или бронирование

Граждане с действующим бронированием или оформленной отсрочкой от мобилизации, как правило, не направляются на ВЛК в течение этих документов. Сам статус отсрочки или брони фактически освобождает от обязанности проходить медицинское освидетельствование.

Это означает, что если отсрочка действует несколько лет, а бронирование остается в силе, отсутствие ВЛК в этот период не считается нарушением.

Кто может не проходить ВЛК

Также к категориям, обычно не направляемым на ВЛК, относятся лица с инвалидностью при условии надлежащего оформления подтверждающих документов. Законодательство не требует повторного прохождения комиссии для подтверждения установленного статуса.

Таким образом, обязанность прохождения ВЛК зависит не только от общих сроков, но и от конкретного военнообязанного статуса, наличия вызова и действующих оснований для осмотра.

Напомним, мы уже писали, что делать забронированному в случае мобилизации.

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