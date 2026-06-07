Военно-врачебная комиссия 2026: назван полный перечень статусов пригодности к службе
Военно-врачебные комиссии (ВЛК) принимают выводы в соответствии с утвержденным "Расписанием болезней" и определяют пригодность граждан к военной службе по четко установленным категориям. Как сообщают в Запорожском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, все решения ВЛК формируются согласно приказу Министерства обороны Украины №402, регламентирующему медицинские критерии пригодности.
Об этом пишет " Судебно-юридическая газета ". По состоянию на 2026 год военно-врачебные комиссии могут определять четыре ключевых статуса годности к службе.
Пригоден к военной службе
Это означает полное отсутствие медицинских ограничений. Лицо может проходить службу на любых должностях, включая боевые подразделения, без ограничений по состоянию здоровья.
Подходит к службе в подразделениях обеспечения
Такой вывод устанавливается в тех случаях, когда есть определенные ограничения по состоянию здоровья. Военнообязанный может проходить службу не в боевых частях, а в подразделениях обеспечения, учебных структурах, медицинских подразделениях, а также в сферах логистики, связи или охраны.
Временно непригоден
Этот статус назначается при травмах, заболеваниях или состояниях, требующих лечения или восстановления. В таком случае устанавливается срок повторного медицинского осмотра обычно от 1 до 12 месяцев. На период действия заключения призыв не производится.
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Непригоден к военной службе
Устанавливается, когда состояние здоровья полностью исключает возможность прохождения службы. В таких случаях военнослужащие подлежат увольнению, а военнообязанные – исключению из военного учета.
Непригодный с пересмотром через 6–12 месяцев
Эта категория применяется при длительном лечении или реабилитации. Лицо временно освобождается от службы, но остается на учете и обязано пройти повторную ВЛК в установленный срок.
Таким образом, выводы ВЛК имеют ключевое значение для определения дальнейшего статуса военнообязанных и напрямую зависят от медицинского состояния и требований действующего законодательства.
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