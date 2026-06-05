Не просто мыть под водой: как правильно подготовить клубнику к употреблению

Большинство людей, возвращаясь домой с клубникой, действует одинаково: высыпает ягоды в дуршлаг и быстро промывает их под сильной струей холодной воды. Однако такой способ очистки оказывается не столь безопасным, как кажется — вместе с частью грязи клубника может терять вкус, а на ее поверхности все еще остаются невидимые загрязнения, в том числе остатки химических веществ.

О том, как правильно мыть клубнику, чтобы сохранить ее вкус и сделать потребление более безопасным, пишет Pyszności.

Почему быстрой промывки недостаточно

Клубника часто воспринимается как чистый фрукт, который достаточно просто сполоснуть водой. Но это распространенное заблуждение. Протекание воды действительно смывает пыль и песок, однако не способно полностью убрать более стойкие загрязнения – остатки пестицидов или микроорганизмы.

Дополнительную сложность создает структура ягоды: ее нежная и ячеистая поверхность легко удерживает мелкие частицы. К тому же быстрая промывка в дуршлаге не обеспечивает равномерной очистки – часть ягод фактически может оставаться почти немытой.

Следует учитывать и то, что клубника растет близко к почве, поэтому чаще контактирует с бактериями и землей. Поэтому поверхностного ополаскивания обычно недостаточно.

Как мыть клубнику правильно: двухэтапный домашний метод

Чтобы очистить ягоды более тщательно, можно использовать простой домашний способ в два этапа, не требующий специальных средств. Сначала приготовляют раствор воды с уксусом в пропорции 3:1. В нем клубнику замачивают примерно на 5 минут – это помогает снизить количество бактерий и микроорганизмов на поверхности.

Второй этап – раствор воды с пищевой содой (примерно 1 чайная ложка на литр воды). В нем ягоды оставляют еще на несколько минут. Такой раствор способствует нейтрализации части возможных химических примесей. После обеих процедур клубнику обязательно нужно тщательно промыть чистой водой и осторожно высушить бумажным полотенцем.

Важные правила хранения и потребления

Специалисты советуют мыть клубнику непосредственно перед употреблением, чтобы она дольше оставалась свежей и не теряла текстуру. Также лучше не удалять плодоножки до мытья – они помогают снизить попадание воды внутрь ягоды. После очистки клубнику следует хранить в холодильнике и употребить в течение нескольких дней.

Отдельным признаком того, что ягоды могли быть загрязнены, является состояние воды после содового раствора: если она заметно мутнеет, это может свидетельствовать о наличии большего количества примесей на поверхности плодов.

Напомним, мы уже писали, чем подкормить клубнику.

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